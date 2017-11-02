Прибыль фонда Катерины Тихоновой выросла за год в 3,5 раза

РБК
07:13, 2 ноября 2017
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Чистая прибыль фонда «Национальное интеллектуальное развитие», который работает при МГУ под брендом «Иннопрактика», выросла по итогам 2016 года в 3,5 раза до 113,9 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность фонда, которая имеется в распоряжении издания.

Выручка фонда, который возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова, составила 264 миллиона рублей. Годом ранее этот показатель составлял 182,4 миллиона, а чистая прибыль достигала лишь 31,5 миллиона рублей.

В «Иннопрактике» РБК объяснили, что рост прибыли объясняется исполнением контрактов на научные исследования, часть из которых являются конфиденциальными. Среди проектов есть и совместные с «Роснефтью» разработки, сообщили в фонде.

Стоимость активов фонда выросла в 2016 году в два раза до 1 миллиарда рублей. Этот рост в «Иннопрактике» объяснили постановкой на учет разработанного в фонде программного обеспечения, а также с ростом «запасов, денежных средств и иных активов».

332 млн руб. фонд направил на целевые мероприятия, в частности 280 млн руб. на социальную и благотворительную помощь. Целевыми направлениями для себя фонд назвал поддержку молодых ученых, развитие образовательных технологий и развитие компетенций молодежи.

РБК
В мае 2017 года стало известно, что «Иннопрактика» потратила в 2016 году 646 миллионов рублей, но сведений о прибыли фонда до настоящего времени не публиковалось.
Источники Reuters и Bloomberg ранее сообщали, что руководитель «Иннопрактики» Катерина Тихонова — старшая дочь президента России Владимира Путина. Кремль не подтвердил, но и не опроверг эти сведения.

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