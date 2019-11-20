Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск российского подразделения компании Apple к Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании недействительным патента Российской Федерации на полезную модель № 141791. Об этом говорится на сайте суда.

Заседание по иску ООО «Эппл Рус» к патентному ведомству назначено на 2 декабря, говорится в определении суда о принятии иска к производству.

В официальном реестре полезных моделей РФ под номером 141791 значится патент под названием «Мобильный телефон с экстренной связью», зарегистрированный в 2013 году Арташесом Икономовым. В описании патента говорится, что он позволяет производить соединение со службой спасения по нескольким каналам, «что становится особенно важным в условиях, когда связь с другими пользователями невозможна» — например, когда «отсутствует или не работает СИМ-карта или нет положительного баланса». Спасателям также можно отправить свои координаты, говорится в пояснении.

В июле «Эппл Рус» проиграло иск о сохранении в силе этого патента в Палате по патентным спорам Роспатента, писало на своем сайте юридическое агентство «Ваш Патент», которое представляло ответчика.

В телефонах компании Apple имеется функция «Экстренный вызов — SOS», которая позволяет позвать на помощь и отправить оповещения об экстренной ситуации. Похожая функция есть в телефонах на платформе Android от Google.