Apple получила патент на ремешок для часов, распознающий владельца

Apple запатентовала новый способ аутентификации, который сможет определять владельца часов Apple Watch по коже, сообщает TechCrunch.

В ремешок собираются встроить инфракрасный датчик, который будет создавать тепловую карту запястья и запоминать индивидуальные особенности кожи, например, ее текстуру. Для разблокировки Apple Watch в таком случае не потребуется вводить пин-код. Сейчас пин-код, если пользователь его включил, требуется вводить после того, как часы были сняты с руки.

На сайте Patentlyapple упоминаются еще два патента, которые получила компания. В одном из них речь идет о механизме, благодаря которому ремешок в часах Apple Watch будет автоматически затягиваться на запястье, если устройство обнаружит, что оно не плотно прилегает к руке.

Во втором говорится о световых индикаторах, которые встроены в ремешок. Они позволят, не включая экран часов, информировать пользователя о новых уведомлениях или о том, насколько он близок к выполнению плана по истраченным за день калориям.

Первые Apple Watch представили осенью 2014 года, в продажу они поступили весной 2015 года.