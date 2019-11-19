Защита сестер Хачатурян попросила суда присяжных

СК завершил предварительное следствие по , обвиняемых в убийстве отца, сообщает «Коммерсант».

Во время процедуры подписания соответствующих документов адвокат старшей сестры — Крестины Хачатурян — попросил прекратить дело на основании того, что по его мнению, убийство ее отца Михаила Хачатуряна было совершено в рамках необходимой самообороны. В случае отклонения этого ходатайства он попросил о рассмотрении дела судом присяжных.

Как отмечает «Коммерсант», две другие сестры — Ангелина и Мария — и их защита подпишут аналогичные документы до конца дня.