Защита сестер Хачатурян попросила суда присяжных
Источник: Коммерсант
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СК завершил предварительное следствие по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщает «Коммерсант».
Во время процедуры подписания соответствующих документов адвокат старшей сестры — Крестины Хачатурян — попросил прекратить дело на основании того, что по его мнению, убийство ее отца Михаила Хачатуряна было совершено в рамках необходимой самообороны. В случае отклонения этого ходатайства он попросил о рассмотрении дела судом присяжных.
Как отмечает «Коммерсант», две другие сестры — Ангелина и Мария — и их защита подпишут аналогичные документы до конца дня.