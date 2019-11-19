Прокуратура по примеру МВД предоставила чистые листы бумаги как доказательство ущерба от митинга 27 июля

Прокуратура Москвы предоставила чистые листы бумаги в качестве обоснования по искам к представителям оппозиции с требованием возместить ущерб из-за 27 июля. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сказал «МБХ медиа», что суд принял бумаги в качестве доказательства.

Как добавляет ТАСС, прокурор 19 ноября потребовал закрыть процесс по искам к оппозиции. Судья для решения этого вопроса перенесла заседание на 9 декабря.

В начале ноября приобщить пачку чистых листов к искам против оппозиционеров попросило МВД. Полиция требует взыскать с основателя ФБК Алексея Навального и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в общей сложности 10,2 миллиона рублей.

Многомиллионные иски против оппозиции также подавали Московский метрополитен, Мосгортранс, «Автомобильные дороги», ресторан «Армения». Несколько исков суды уже удовлетворили.