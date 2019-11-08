МВД показало пачку чистых листов в качестве доказательства ущерба от акции протеста 27 июля

ГУ МВД по Москве попросило приобщить пачку чистых листов в качестве обоснования исков против представителей оппозиции с требованием возмещения ущерба из-за 27 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Представитель истца передал нам в качестве доказательств большое количество приказов по личному составу московской полиции и справки на основе них. И в числе кип этих документов мы видим 21 белый лист. Мы не понимаем, как и что эти листы доказывают», — сказал адвокат Александр Помазуев, представляющий интересы ответчиков.

В общей сложности МВД требует взыскать с оппозиционеров (в их числе основатель ФБК Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму) 10,2 миллиона рублей. Первоначальная сумма исковых требований составляла 18 миллионов.

Многомиллионные иски против оппозиции также подавали несколько других структур, в том числе Московский метрополитен, Мосгортранс, «Автомобильные дороги», ресторан «Армения». Суды уже удовлетворили несколько исков.