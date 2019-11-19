Boeing 737 потерял статус самого популярного лайнера в мире. Теперь это A320

Самолет Boeing 737 потерял статус самого продаваемого пассажирского лайнера в мире, его место занял лайнер A320 европейского авиапроизводителя Airbus. Об этом пишет The Telegraph.

Данные Airbus и американского Boeing о числе заказанных лайнеров показывают, что к началу ноября самолет A320 во всех версиях получил в общей сложности 15157 заказов, обогнав все версии Boeing 737, на счету которых 15136 заказов.

Разрыв может еще увеличиться к концу месяца: 18 ноября авиакомпания Air Arabia подтвердила заказ на 120 самолетов A320 Neo, в то время как Boeing сообщил о заказе только десяти лайнеров Boeing 737 MAX авиакомпанией SunExpress. Это лишь второй заказ на эти лайнеры с апреля 2019 года, когда полеты Boeing 737 MAX были остановлены во всем мире из-за этих лайнеров, пишет Business Insider.

При этом американская компания, которая начала поставлять Boeing 737 на рынок в 1968 году, пока опережает европейского конкурента по числу фактически поставленных заказчикам самолетов. Boeing поставил 10563 лайнеров семейства 737. Airbus, который продает A320 c 1988 года, пока поставил 9086 машин этого семейства.