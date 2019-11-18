В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование»

Депутаты Госдумы добавили в законопроект о домашнем насилии понятие . Об этом пишет РБК со ссылкой на депутатские поправки. Они будут учтены в финальной версии документа, заявила изданию соавтор законопроекта, депутат Оксана Пушкина.

Также депутаты предложили ужесточить наказание за нарушение прописанных в законопроекте . По мнению депутатов, вместо штрафов за первое нарушение предписания следует ввести административную ответственность, за повторные — уголовную.

Поправки депутатов также запрещают общественным организациям, которые занимаются профилактикой семейно-бытового насилия, заявлять в силовые структуры о случаях насилия без согласия жертвы.

Закон о домашнем насилии разрабатывается в России несколько лет. Одну из его версий вносили в Госдуму в 2016 году, но отправили на доработку. В октябре стало известно о новой версии законопроекта. Его планируют внести в Госдуму до конца 2019 года.

16 ноября Оксана Пушкина заявила, что авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы в соцсетях.