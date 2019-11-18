Суд признал гибель российского наемника в Сирии по требованию родственников. В 2017 году его взяли в плен террористы ИГ

Суд подмосковного города Домодедово официально признал погибшим российского наемника Григория Цуркану, пропавшего без вести в Сирии в 2017 году. Как пишет «Коммерсант», свидетельство о смерти было получено его близкими в мае 2019 года.

Родственники сами настояли на оформлении документа, чтобы решить свои бытовые проблемы. Так, без признания факта смерти дочери военного не могли разменять квартиру и получить его пенсию. При этом близкие надеются продолжить его поиски, все еще считая Цуркану живым.

Бывшего десантника Григория Цуркану называют одним из первым российских наемников, воевавших в Сирии. Он побывал в стране в 2013 году в составе группы из 250 россиян, заключивших контракты с частной военной компанией «Славянский корпус». В эту же группу входил бывший командир спецназа ГРУ Дмитрий Уткин, впоследствие организовавший собственную ЧВК «Вагнер». Цуркану проходил обучение на базе этой ЧВК в Краснодарском крае.

Осенью 2017 года Цуркану, вновь оказавшись в Сирии, был взят в плен террористами «Исламского государства» вместе с другим россиянином Романом Заболотным. Позже депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ссылаясь на свои источники в Сирии, сообщал о казни обоих россиян.