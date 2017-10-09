Опубликовано видео захвата в плен двух россиян в Сирии

Опубликована видеозапись, на которой сняты российские граждане Роман Заболотный и Григорий Цуркану сразу после их захвата в плен террористами «Исламского государства». Видео обнаружила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На записи Роман Заболотный называет себя русским и говорит, что они «ехали с информацией в штаб». Рядом с ним находятся еще двое пленных. По всей видимости, один из них — это Григорий Цуркану. Он сидит в кузове автомобиля с повязкой на лице. Еще один пленный — вероятно, сириец.