Роскомнадзор предложил создать единый счетчик интернет-аудитории. И отключать рекламу сайтам, которые откажутся делиться данными

Роскомнадзор и (МКС) подготовили поправки о создании единой государственной системы учета интернет-аудитории. Об этом сообщают «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой на черновик поправок.

Как пишут «Ведомости», сайты обяжут предоставлять данные о своей аудитории организации, специально уполномоченной для этого государством; «Коммерсант» утверждает, что таких организаций может быть несколько. В случае отказа предусмотрен запрет на рекламу сайта и на размещение рекламы на нем самом.

Выбирать уполномоченную организацию будет Роскомнадзор. Какие данные она будет собирать у сайтов, в поправках не сказано (это позже также определит Роскомнадзор). Но в них прописано, что сайты должны отчитываться не только об аудитории в целом, но и об аудитории размещенной рекламы.

Представитель МКС заявил «Ведомостям», что большинство игроков рынка одобрили предложенный проект поправок. Однако, по словам источника «Коммерсанта», операторы связи обеспокоены, что уполномоченная организация получит доступ к данным о пользователях Рунета, которые сможет использовать в коммерческих целях.

О том, что власти РФ задумались о создании государственной системы учета интернет-аудитории, «Ведомости» сообщили в сентябре. Летом стало известно, что Минкульт планирует обязать онлайн-кинотеатры отчитываться о просмотрах. Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о создании единой системы онлайн-трансляций телеканалов.