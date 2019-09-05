Кремль задумался о создании государственной системы интернет-учета. Чтобы знать, какой контент и рекламу смотрят пользователи

В России могут создать единую государственную систему, которая будет учитывать просмотры контента и показы рекламы в интернете. Идею обсуждают сотрудники администрации президента, профильные чиновники и медиакомпании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседники издания сравнили систему с измерением ТВ-аудитории и тем, как учитывают число проданных билетов в кинотеатрах.

Какие данные станет собирать система, пока неизвестно. Источники говорят, что в первую очередь речь идет о просмотрах российских сериалов и телешоу. В то же время налоговая служба хочет мониторить показы интернет-рекламы и собирать данные о рекламных доходах компаний.

Замглавы Минсвязи Алексей Волин считает, что единый счетчик должен стоять на любых сайтах, где есть реклама или продают контент. По его мнению, прозрачная система оценки интернет-аудитории нужна и рекламодателям, и производителям контента. Сейчас рекламодателям предоставляют «непроверяемые, толком не аудируемые данные», добавил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Параллельно с этим в Минкульте разрабатывают систему учета онлайн-показов фильмов и, возможно, сериалов, отмечают «Ведомости». Кроме того, в Госдуму внесли законопроект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов.