Минкульт предложил маркировать легальные онлайн-кинотеатры в поисковиках. Взамен они будут отчитываться о просмотрах

Легальные онлайн-кинотеатры получат специальную отметку в поисковиках. Это предусматривают разработанные Минкультом поправки в закон о кинематографии, сообщают «Ведомости».

В Минкульте подтвердили, что такая идея обсуждается. «Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок», — заявила директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

Метку в поисковиках получат те онлайн-кинотеатры, которые попадут в реестр легальных площадок Минкульта. Для этого им нужно будет предоставлять данные о просмотрах, заявили три источника «Ведомостей».

О том, что в России планируют внедрить единую систему учета онлайн-просмотров фильмов и сериалов, «Ведомости» сообщали в ноябре 2018 года. По данным издания, идея принадлежала производителям контента, ее поддержали министр культуры Владимир Мединский и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2017 году метки в виде синей галочки со словами «ЦБ РФ» появились в поиске «Яндекса» напротив сайтов банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний. В поисковой выдаче Google и Mail.ru таких отметок нет.