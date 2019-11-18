20 руферов подрались с охраной на крыше башни в «Москва-Сити»

На крыше башни «Империя» в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку с охраной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы агентству подтвердили факт конфликта, уточнив, что задержаны несколько человек. Полиция проводит проверку.

Как пишет Mash, руферы хотели сделать на крыше «Империи» фотографии. Когда их попыталась выгнать охрана, один из руферов распылил газ из баллончика. Один из охранников попал в больницу с ожогом глаза. Задержаны, по данным Mash, шесть руферов.

В 2017 году руфера, забиравшегося без страховки на «Евразию», остановили в районе 30 этажа 70-этажной башни. На него составили протокол по КоАП о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, которая предполагает штраф до пяти тысяч рублей.