Руфер забрался на небоскреб в «Москва-Сити». Его задержала полиция

Спортсмен-экстремал без страховки забрался по фасаду на 70-этажную башню «Евразия» в «Москва-Сити». Друзья руфера снимали происходящее на видео и транслировали в интернете.

Попытка руфера без страховки взобраться на башню Москва-Сити попала на видео Телеканал 360

По данным радиостанции «Говорит Москва», руфер примерно за час добрался до крыши «Евразии», где его задержала полиция. Во время восхождения на небоскреб, сообщила радиостанция, сотрудники МЧС, вызванные на место происшествия, спустили параллельно курсу руфера страховочные тросы, а также воду.

«Интерфакс», в свою очередь, сообщает, что руфер остановлен полицейскими в районе 30 этажа 70-этажной башни.

На руфера составлен протокол по статье 20.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта». Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

По данным «Вестей», на «Евразию» забрался Сергей Делвяшов. Накануне он записал видеообращение, в котором сообщил о планах совершить восхождение на башню в «Москва-Сити».