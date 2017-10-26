«Мне страшно» Документальный блокбастер «На краю свободы» о руферах в Москве и Киеве. Артдокфест

«Медуза» продолжает рассказывать о фильмах, участвующих в конкурсной программе фестиваля документального кино «Артдокфест» (пройдет в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге). В этот раз президент фестиваля Виталий Манский представляет документальный блокбастер «На краю свободы» Аниты Матал Хопленд и Йенса Лендерке (Россия и Дания).

Виталий Манский

режиссер-документалист

Картина «На краю свободы» рассказывает о руферах. В фильме две параллельные истории, два героя — один в Москве, а другой — в Киеве. Я до конца не понял, почему авторы сделали такое разделение, потому что никакого политического или даже псевдополитического контекста в картине я не почувствовал. Естественно любой человек сейчас, когда видит двух героев из Киева и Москвы, ждет совершенно другой рассказ. Но этого рассказа не происходит. Здесь нет никакого конфликта, связанного с ситуацией отношений двух стран, единственный момент — все герои говорят по-русски. Нам просто показывают молодых людей — девушку и парня, которые занимаются руферством.

Фильм дает возможность яркого и очень интересного погружения в совершенно неизвестный мир. Мне, например, трудно понять мотивацию этих людей, рискующих каждую минуту молодой жизнью, то есть собственной жизнью. Хотя в какой-то момент в фильме возникает линия, которая меня, честно говоря, по-человечески удивила: руферам кто-то заказывает восхождение, непонятно с какой целью, но с гонораром. И зрители начинают догадываться, что, наверное, этот безбашенный полет души имеет иногда какую-то монетизацию.

На краю свободы | Трейлер | Артдокфест-2017 | Конкурс Artdocfest

Но от чего у меня сносит башку — так это когда девчонка с камерой на голове, которую мы, естественно, не видим, залезает на строительные краны и высотные здания. И хотя ты сидишь в зале — а я даже не в зале сижу, программная дирекция отбирает фильмы, просматривая их на мониторе компьютера, — тебя начинает немного подташнивать. Ты руками берешься за стул, чтобы, не дай бог, с него не свалиться. А вот если эту картину посмотреть на большом экране, например, кинотеатра «Октябрь», я даже боюсь представить, какой эффект она может произвести на зрителя. Это правда очень эффектные кадры.

Обычно, когда мы смотрим видео с руферами в интернете, они кажутся нам обезличенными. Просто кадры, за ними никто не стоит, а здесь — реальные люди, с которыми ты уже знаком, которых ты чувствуешь и за которых переживаешь. И это необычный для документального кино эффект: когда ты начинаешь переживать за документального героя так же, как ты бы переживал за какого-нибудь Гарри Поттера. В этом смысле «На краю свободы» — очень необычная картина.