Недостаток образования, алкоголь, телефоны: в ООН перечислили причины смертности россиян в авариях

Основными причинами высокой смертности россиян в ДТП являются изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей. Об этом в интервью РИА Новости заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

«Я вижу много превышений скорости, я в курсе случаев злоупотребления алкоголем за рулем, и даже пешеходы иногда представляют собой проблему», — сказал он.

Также среди проблем он указал на нехватку освещения на дорогах за городом и то, что «люди не пристегиваются во всех тех случаях, когда это следовало бы сделать».

Тодт призвал российские власти доработать законодательство в сфере дорожного движения.

По данным ГИБДД, в 2018 году на дорогах России произошли более 168 тысяч аварий, в которых погибли 18 тысяч человек и еще пострадали почти 215 тысяч человек.

В 2019 году Госдума приняла ряд законов, ужесточающих ответственность водителей. Так, побег с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие, признали отягчающим обстоятельством — за это предусмотрено уголовное наказание от двух до девяти лет лишения свободы. За ДТП в состоянии опьянения введено наказание до 15 лет лишения свободы.