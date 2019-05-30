Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за ДТП в состоянии опьянения

Нижняя палата российского парламента приняла закон об ужесточении уголовного наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в результате которых пострадали или погибли люди.

Поправки в Уголовный кодекс, которые депутаты одобрили в четверг в окончательном чтении, в частности предусматривают, что виновники ДТП, в результате которого погибли два или более человек, могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы.

В последнее время в России были приняты несколько законов, ужесточающих ответственность водителей. В частности, в апреле Госдума одобрила уголовное наказание за побег с места ДТП. С 2015 года вождение автомобиля в состоянии опьянения — уголовное преступление, если водитель ранее уже привлекался за пьяную езду или за отказ от медицинского освидетельствования.