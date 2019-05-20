МВД предложило конфисковывать автомобили за вождение в пьяном виде

МВД предложило правительству России принять закон о конфискации автомобилей у водителей, которые управляли ими в пьяном виде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие предложения были направлены в правительство в марте и апреле 2019 года.

Также предлагается усилить ответственность за «отдельные правонарушения» на дорогах.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для пьяных водителей, ставших виновниками аварий. Максимальный срок лишения свободы по статье предлагается увеличить с девяти до 15 лет.

В апреле Госдума ввела уголовное наказание за побег с места ДТП.