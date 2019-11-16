«Аэрофлот» в 2019 году в два раза сократил расходы на PR

Компания «Аэрофлот» в текущем году потратила на PR в два раза меньше, чем годом ранее, пишет The Bell со ссылкой на данные госзакупок. Также в 2019 году, рассказали изданию источники в компании, был значительно урезан и рекламный бюджет авиаперевозчика.

Причиной сокращения расходов на PR и рекламу, источники в «Аэрофлоте» назвали ухудшение ситуации на рынке авиаперевозок из-за «беспрецедентного роста стоимости топлива». В связи с этим, пояснили они, «Аэрофлот» был вынужден запустить программу оптимизации и заморозить некоторые проекты. Официальные представители авиакомпании от комментариев отказались.

У «Аэрофлота», пишет The Bell, в последние годы был один из самых крупных бюджетов на PR. Осенью 2018 года история с лишением директора издания «Такие дела» Мити Алешковского платинового статуса в бонусной программе «Аэрофлота» почти не фигурировала в СМИ, с которыми у авиакомпании были рекламные контракты.

В ноябре «Аэрофлот» активно обсуждался в СМИ из-за истории со слишком тяжелым котом, которого авиакомпания не допустила к перевозке в салоне. Хозяин животного Михаил Галин все же сумел провезти кота, подменив его на регистрации на более худого. Вскоре после того, как пост Галина о путешествии с котом процитировали многие СМИ, «Аэрофлот» исключил его из программы лояльности и аннулировал все бонусные мили пассажира.