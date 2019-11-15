СБУ отчиталась о задержании одного из лидеров «Исламского государства»

Служба безопасности Украины рассказала о задержании «одного из ключевых лидеров» террористической организации «Исламское государство» Аль Бара Шишани.

Абу Бара Шишани Служба безопасности Украины

Отмечается, что Шишани — гражданин Грузии, который был на разных «должностях» в ИГ с 2012 года, находясь в Сирии. В 2013 году он стал заместителем одного из самых влиятельных полевых командиров организации Абу Умара аш-Шишани (Тархана Батирашвили). После убийства аш-Шишани в 2016 году Аль Бара Шишани, как пишет СБУ, выехал в Турцию.

В 2018 году Шишани прибыл на Украину по поддельному паспорту. Он был задержан в Киевской области около жилого дома. Сейчас Шишани находится под стражей в ожидании экстрадиции — кому его собираются выдать, не сообщается, но СБУ отмечает, что задержание проходило совместно с МВД Грузии и американским ЦРУ.