«Опора России» предложила ввести невозвратные тарифы для отелей

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» предложила закрепить в российском законодательстве понятие невозвратного тарифа для отелей. Письмо с описанием этой инициативы передано в Минэкономики, Ростуризм и Роспотребнадзор, сообщает «Коммерсант».

Свое предложение предприниматели аргументируют практикой применения невозвратных тарифов на рынках авиа- и железнодорожных перевозок. Предполагается, что по аналогии с ними гостиницы будут возвращать деньги за невозвратные брони только в крайних обстоятельствах — несчастных случаях, подтвержденной болезни и неоказания уже оплаченной услуги.

«Опора России» указывает, что в системах онлайн-бронирования отелей существует возможность применения невозвратных тарифов, но по факту законодательство их . То же самое подтвердили в Роспотребнадзоре.

Введение невозвратных тарифов позволит снизить стоимость размещения в гостиницах на 20-30%, заявила газете президент Ассоциации отельеров Татарстана Гульнара Сафина.