«Опора России» обвинила Booking.com в нарушении антимонопольного законодательства

Общественная организация по защите предпринимателей «Опора России» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на сервис бронирования отелей Booking.com. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Опоры России» в ФАС.

Организация утверждает, что Booking.com навязывает владельцам отелей политику . Из-за нее отели не могут продавать номера на своих сайтах дешевле, чем на Booking.com. При этом в цены на Booking.com закладывается комиссия сервиса, которая составляет не меньше 15%.

Условие Booking.com о паритете цен противоречит антимонопольному законодательству, считает «Опора России».

В 2015 году с жалобой на то, что Booking.com навязывает отелям паритетные цены, в ФАС обратилось турагентство OnlineTur.ru. Тогда антимонопольная служба не нашла нарушений в работе сервиса.

Весной 2018 года глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович предложил Минкульту ограничить работу Booking.com на фоне антироссийских санкций. Министерство, как и Ростуризм, выступило против запрета.