Минкульт выступил против запрета Booking.com в России
Министерство культуры РФ выступает категорически против запрета использования сервиса бронирования гостиниц Booking.com. Об этом заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.
Ведомство заверило, что работе сервиса на территории России ничего не угрожает, а также выступило против каких-либо планов регулирования его деятельности.
Против запрета Booking.com также выступили представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров, добавляет «Интерфакс».
Министерство культуры Российской Федерации не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе.