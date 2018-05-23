Минкульт выступил против запрета Booking.com в России

Министерство культуры РФ
09:20, 23 мая 2018
Надежный источник

Министерство культуры РФ выступает категорически против запрета использования сервиса бронирования гостиниц Booking.com. Об этом заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

Ведомство заверило, что работе сервиса на территории России ничего не угрожает, а также выступило против каких-либо планов регулирования его деятельности.

Против запрета Booking.com также выступили представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров, добавляет «Интерфакс».

Министерство культуры Российской Федерации не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе.

Министерство культуры РФ
22 мая агентство РБК сообщило, что министерство культуры поручило Ростуризму изучить целесообразность запрета Booking.com в России. В Минкульте заявили, что эта процедура носит технический характер.
В апреле глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович предложил ограничить возможность бронирования российских гостиниц на Booking.com для клиентов, находящихся на территории России. Свое предложение он охарактеризовал как «одну из контрсанкционных мер».
Booking.com — самый популярный сервис бронирования гостиниц. Ежедневно на его сайте бронируется более полутора миллионов ночевок. По данным SimilarWeb, Россия обеспечивает 7,49% заходов на сайт Booking.com и занимает по этому показателю первое место. Сергей Войтович утверждает, что Booking.com контролирует 70% рынка в России.
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