Минкульт выступил против запрета Booking.com в России

Министерство культуры РФ выступает категорически против запрета использования сервиса бронирования гостиниц Booking.com. Об этом заявила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

Ведомство заверило, что работе сервиса на территории России ничего не угрожает, а также выступило против каких-либо планов регулирования его деятельности.

Против запрета Booking.com также выступили представители Российского союза туриндустрии, Российской гостиничной ассоциации и Федерации рестораторов и отельеров, добавляет «Интерфакс».