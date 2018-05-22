Минкульт поручил Ростуризму изучить целесообразность ограничения работы Booking.com в России
Министерство культуры РФ поручило Ростуризму изучить целесообразность запрета сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, сообщает РБК.
Ростуризм намерен «запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», заявили изданию в пресс-службе ведомства.
С предложением ограничить работу Booking.com в России выступил в апреле глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. Поручение Ростуризму было дано после его открытого письма в Минкульт, сообщает издание «Турпром».
По словам Войтовича, ограничить предлагается возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, находящихся на территории России, передает РБК.
Ограничение по замыслу руководителя «Свой ТС» не должно распространяться на бронирование вне территории России — российские клиенты Booking.com смогут и дальше бронировать гостиницы в других странах, точно также, как и клиенты в других стран смогут бронировать отели в России.