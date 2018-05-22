Минкульт поручил Ростуризму изучить целесообразность ограничения работы Booking.com в России

Министерство культуры РФ поручило Ростуризму изучить целесообразность запрета сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, сообщает РБК.

Ростуризм намерен «запросить мнение профильных профессиональных общественных объединений относительно указанного предложения», заявили изданию в пресс-службе ведомства.

С предложением ограничить работу Booking.com в России выступил в апреле глава туроператора «Свой туристический сервис» Сергей Войтович. Поручение Ростуризму было дано после его открытого письма в Минкульт, сообщает издание «Турпром».

По словам Войтовича, ограничить предлагается возможность бронирования российских гостиниц для клиентов, находящихся на территории России, передает РБК.