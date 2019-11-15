Бывший чиновник Минкульта Борис Мазо попросил убежище в Австрии

Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в хищениях, попросил политическое убежище в Австрии.

Адвокат Мазо Владислав Мусияка рассказал РИА Новости, что бывший чиновник считает, что его уголовное преследование в России ведется по политическим мотивам.

Адвокат уточнил «Интерфаксу», что прошение Мазо может растянуться на несколько месяцев или лет. Если Австрия решит выдать чиновника до того, как ему предоставят убежище, то его экстрадируют.

В начале ноября Бориса Мазо задержали в Австрии по запросу властей Испании, подозревающих его в легализации денежных средств. Затем его отпустили под залог в 25 тысяч евро.

Россия объявила Мазо в международный розыск по о хищении средств при строительстве зданий Эрмитажа.

В 2017 году Борис Мазо был приговорен к реальному сроку заключения по «делу реставраторов», возбужденном из-за масштабных хищений бюджетных средств при реставрации памятников архитектуры. Как и других фигурантов дела, его освободили в зале суда, поскольку он отбыл этот срок в СИЗО.

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