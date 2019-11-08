Суд в Вене отпустил под залог бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо

Суд в Вене решил освободить под залог бывшего чиновника министерства культуры РФ Бориса Мазо, задержанного накануне.

Сумма залога составила 25 тысяч евро. Мазо запрещено покидать территорию Австрии.

Мазо был задержан по запросу властей Испании, подозревающих его в легализации денежных средств. В самой Испании также задержаны его жена и сын.

В России Мазо объявлен в розыск как фигурант о хищениях средств при строительстве зданий Эрмитажа, по которому также проходит обвиняемым бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Ранее Мазо и Пирумов уже были осуждены по «делу реставраторов».