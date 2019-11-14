Главу ростовского управления ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону арестовал начальника областного управления ФСИН Муслима Даххаева, подозреваемого в разглашении государственной тайны.

Заседание прошло в закрытом режиме. Дело засекречено, сообщил ТАСС адвокат Александр Заманский. Он добавил, что его подзащитному не вменяют никаких коррупционных преступлений.

По информации ТАСС и «Интерфакса», после заседания Даххаев уехал на обычной машине. Он был без наручников и без конвоя.

О задержании Даххаева стало известно 13 ноября. Также были задержаны несколько его заместителей. Все они стали фигурантами дела о разглашении гостайны. Замглавы ФСИН Валерий Максименко предположил, что им также предъявят обвинения в коррупции.

Муслим Даххаев был назначен начальником ФСИН по Ростовской области с августа 2017 года. До этого он возглавлял управление ведомства по Дагестану.