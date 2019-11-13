Руководство ФСИН по Ростовской области заподозрили в разглашении гостайны

Начальник управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении гостайны. Об этом «Интерфаксу» заявил замдиректора ведомства Валерий Максименко.

Задержанным также, вероятно, предъявят обвинение в коррупции, добавил он. Других подробностей он не привел.

Ранее СМИ сообщали об обысках в служебных кабинетах главы ростовского управления ФСИН и двух его заместителей. Источник агентства заявлял, что оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о получении взятки.

Муслим Даххаев исполняет обязанности главы ФСИН по Ростовской области с августа 2017 года. До этого он возглавлял управление ведомства по Дагестану.