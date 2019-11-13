Во Внуково задержан третий фигурант дела об угрозах судье Мосгорсуда

В московском аэропорту Внуково перед вылетом за границу задержали Евгения Ерзунова — по данным Следственного комитета, это третий фигурант уголовного дела об угрозах судье Мосгорсуда.

Показания на него дал другой задержанный, Сергей Половец. Ерзунова называют непосредственным автором поста в интернете с угрозами.

О задержании Сергея Половца и Алексея Вересова, подозреваемых в и , СК сообщал 11 ноября. Имя судьи, которому были адресованы угрозы, не называлось. Телеграм-канал «Опер слил» утверждал, что угрозы поступали судье Тверского районного суда Москвы Алексею Криворучко — он приговорил фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова к реальному сроку по делу о нападении на росгвардейца.