Минфин снизит долю доллара в Фонде национального благосостояния

Министерство финансов России в 2020 году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния, в том числе из-за геополитических рисков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.

«Могу сказать точно, что доля доллара будет пониже. Валюты (для замены доллара) разные рассматриваются, естественно, все резервные», — сказал Колычев (цитата по «Интерфаксу»). В частности, по его словам, доллар может заменить китайский юань.

Колычев отметил, что Минфин «синхронизируется» с ЦБ РФ, который продолжает менять структуру золото-валютных резервов России.

Правила вложений в Фонд национального благосостояния предусматривают, что доля доллара должна составлять 45%, евро — также 45%, фунтов стерлингов — 10%. На доллар, как отмечают «Ведомости», по состоянию на 1 ноября, приходится 46% вложений фонда — 45,4 миллиарда долларов. Общий объем фонда на эту дату составлял 124,46 миллиарда долларов (7,9 триллиона рублей).

В 2018 году ЦБ сократил долю доллара в структуре валютных запасов страны в пользу евро и юаня, из-за чего, по оценке Bloomberg, Россия недополучила 7,7 миллиарда долларов.