Bloomberg: изменение структуры валютных запасов обошлось России в 7,7 миллиарда долларов

Россия из-за сокращения доли доллара в структуре валютных запасов в пользу евро и юаня недополучила 7,7 миллиарда долларов, подсчитало агентство Bloomberg.

, прошедший после изменения структуры валютных резервов, доллар вырос на 6,5%, а курсы евро и юаня снизились на 6,4% и 8,8% соответственно. Если бы Россия не сократила долларовую часть, увеличив долю юаня и евро, то ее валютные резервы к марту 2019 года увеличились бы на 3,8%.

Часть потерь от снижения курсов европейской и китайской валют, отмечает Bloomberg, скомпенсировал рост цен на золото — за год стоимость российских запасов этого драгоценного металла выросла на 40%, превысив 100 миллиардов долларов.

В 2018 году Россия на фоне очередных санкций продала около 100 миллиардов долларов из своих золотовалютных запасов, купив евро и юаней почти на 90 миллиардов долларов.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что изменение структуры золотовалютных резервов — «диверсификация от рисков, включая и геополитический риск».

Золотовалютные резервы России, по состоянию на 4 октября, оценивались в 532,9 миллиарда долларов.