Бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на фигурантов дела «Седьмой студии», уволилась из театра «У Никитских ворот»

Бывшая бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов дела, уволилась из театра «У Никитских ворот». Как сообщили в пресс-службе театра, она не работает там с 1 ноября.

Театр «У Никитских ворот» еще в начале августа просил департамент культуры Москвы уволить Масляеву. Худрук театра Марк Розовский говорил, что «не в интересах театра, чтобы она у нас работала».

Нина Масляева — единственная из фигурантов , кто признал вину; во многом на ее показаниях строились обвинения в отношении других обвиняемых. Она заключила соглашения со следствием, и ее дело было выделено в отдельное производство. Суд над ней должен был пройти в особом порядке в апреле, однако судья вернула дело в прокуратуру.