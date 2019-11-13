Адвокат заявил о подмене кота, признанного вещдоком по делу о доставке наркотиков в колонию

Адвокат Дмитрий Сотников сообщил в фейсбуке, что гособвинение подменило кота, признанного вещественным доказательством по делу о доставке наркотиков в колонию Тульской области. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

Сотников опубликовал фотографию кота, которого 12 ноября представили на заседании Новомосковского городского суда в качестве вещдока. Адвокат сказал «Коммерсанту», что этот кот отличается от того, что ранее фигурировал в деле. Он указал, что у котов отличается цвет лап и окрас морды: у первого нос был полностью белый, у второго — полосатый.

Ранее в паблике «Подслушано Новомосковск» опубликовали фотографию кота, проходившего по делу в качестве вещдока. Также фото кота публиковало управление МВД по Тульской области.

В августе 2018 года полиция возбудила уголовное дело из-за попытки доставить наркотики в тульскую колонию № 6. По версии следствия, заключенный Эдуард Долгинцев собирался с помощью прирученного кота наладить канал поставки наркотиков, чтобы продавать их другим заключенным. Кота «серо-бело-черного цвета» отправили на ответственное хранение, но тот сбежал. Адвокаты ранее говорили, что утеря важного доказательства может привести к закрытию дела.