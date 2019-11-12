Disney+ сломался сразу после запуска

В работе стримингового сервиса Disney+ произошел сбой после запуска 12 ноября, свидетельствуют данные Downdetector.

К 16:00 мск ресурс зафиксировал почти 7,5 тысячи жалоб, пользователи сообщают о невозможности авторизоваться и о перебоях в трансляции. Затруднения испытывают пользователи преимущественно на Восточном побережье США.

Сам сервис о сбоях не сообщает, последний на 16:00 мск пост в соцсетях Disney+ посвящен началу работы.

Сервис запустили в 14:00 мск (06:00 по времени Восточного побережья США), Disney+ доступен только в США, Канаде и Нидерландах. Для просмотра онлайн Disney выложит несколько эпизодов «Звездных войн», полнометражные мультфильмы, в том числе студии Pixar. Подписка на сервис стоит 6,99 доллара в месяц.