Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт с компанией из США после встречи Зеленского с чиновником администрации Трампа

Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря личным связям Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, на церемонии инаугурации Зеленского в мае Перри, тогда еще занимавший пост министра, передал ему список людей, которых он характеризовал как хороших энергетических консультантов. Неделю спустя их компания подала заявку на освоение крупного Варвинского нефтегазового месторождения. В итоге она получила контракт на 50 лет.

Как отмечает AP, контракт был присужден соратникам Перри, несмотря на то, что их конкуренты предлагали цену на несколько миллионов долларов выше. Официально власти заявили, что у компании друзей Перри лучше финансовые и технические возможности.

Ранее Associated Press уже писало, что группа американских бизнесменов и доноров Республиканской партии США пыталась сменить руководство «Нафтогаза», чтобы в дальнейшем тот заключал выгодные контракты с фирмами союзников Трампа.

Рик Перри в середине октября ушел в отставку на фоне обвинений в давлении на Украину и начала процедуры импичмента Трампа.