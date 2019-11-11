В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам по делу о растрате госсредств. В Москве заявили, что она в безопасном месте

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы по делу в растрате средств государственного Портового управления Кувейта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Также Лазарева и другие фигуранты дела должны заплатить более девяти миллионов долларов штрафов. Защита россиянки намерена обжаловать решение суда.

Владимир Платонов — президент Московской торгово-промышленной палаты, которая оказывала поддержку Лазаревой во время судебных разбирательств, — сообщил «Коммерсанту», что сейчас россиянка находится в «безопасном месте».

Марию Лазареву, которая была топ-менеджером инвестиционной компании KGLI, задержали в Кувейте в 2017 году. Ее и ее партнера обвинили в растрате средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнении оплаченных работ по созданию портового хаба.

В 2018 году суд приговорил Лазареву к 10 годам лишения свободы по делу, которое касалось создания портового хаба. Адвокаты россиянки подали апелляцию, и в мае 2019 года добились снятия обвинений. В июне она вышла на свободу под залог в 3,3 миллиона долларов.