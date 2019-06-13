Россиянку, осужденную в Кувейте на 10 лет, отпустили под залог в 3,3 миллиона долларов

Россиянка Мария Лазарева, которую обвиняли в Кувейте в растрате государственных средств, вышла под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов). Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее общественного защитника Владимира Сидорова.

Решение об освобождении приняли 12 июня. Сейчас Лазарева находится дома в Кувейте вместе со своей семьей. Ей нельзя покидать территорию страны.

Мария Лазарева возглавляла инвестиционную компанию KGL Investment. В мае 2018 года ее приговорили к 10 годам заключения по обвинению в хищении 36 миллионов долларов у Кувейтского портового управления. В мае 2019-го с россиянки сняли обвинения, при этом тогда суд разрешил ей выйти под залог в 65,7 миллиона долларов.

Также Лазареву обвиняли в растрате 496 миллионов долларов фонда The Port Fund, которым управляла ее компания. Как отмечает «Коммерсант», в феврале якобы украденные средства поступили на счета инвесторов с прибылью более чем 100%.