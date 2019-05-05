Суд в Кувейте разрешил осужденной на 10 лет россиянке выйти под залог в 65,7 миллиона долларов
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Апелляционный суд Кувейта назначил залог в размере 20 миллионов динаров (65.7 миллиона долларов) в качестве условия освобождения россиянки Марии Лазаревой.
Защита пока не прокомментировала решение суда и возможность выплаты такой суммы. Следующее заседание намечено на 9 июня.
Такую же сумму залога суд назначил за освобождение Саида Дашти, кувейтского бизнес-партнера Лазаревой.
Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, в мае 2018 года была приговорена судом первой инстанции к 10 годам тюрьмы по обвинению в хищении 36 миллионов долларов государственных средств у Кувейтского портового управления.