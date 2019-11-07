«Яндекс» распродал все свои телефоны

В розничных сетях продавцов электроники закончились телефоны «Яндекса», пишет «Коммерсант». Всего с декабря 2018 года продано 18 тысяч устройств.

Телефоны продавали в «М.Видео», салонах «Вымпелкома», магазинах DNS и на маркетплейсе «Беру» (совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса»). Ритейлеры перестали размещать объявления о продаже «Яндекс.Телефона» с прошлой недели, отмечает «Коммерсант».

В «Яндексе» эксперимент с выпуском собственного телефона сочли успешным, по его итогам компания обсуждает «различные варианты развития направления», но конкретными планами пока не делится.

«Яндекс.Телефон» поступил в продажу 6 декабря 2018 года по цене 17 990 рублей. В течение 2019 года стоимость устройства постепенно снижали, конечная цена составила 7 990 рублей.

Затраты «Яндекса» на разработку и производство телефона аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил в 300 миллионов рублей. Выручка компании от продажи гаджетов, включая «Яндекс.Телефон» и «Яндекс.Станцию», составила 278 миллионов рублей.