Российские рэперы потребовали прекращения «московского дела»

Российские рэп-исполнители написали открытое письмо в поддержку Самариддина Раджабова и других фигурантов . Текст письма опубликовало издание The Flow.

Авторы называют обвинения в адрес фигурантов абсурдными и требуют прекращения их уголовного преследования. «Человек должен расти, развиваться и творить на свободе, а не в тюрьме. Молодые ребята, выступающие за позитивные изменения, не являются врагами своей страны или преступниками», — говорится в письме.

Среди подписавшихся: Оксимирон, Андрей Замай, Loqiemean, Слава КПСС, Евгений Алехин («Макулатура»), «Кровосток», Дима Бамберг, Mozee Montana, GSPD, Эрнесто Заткнитесь, Эльдар Джарахов, Маша Hima, СМН, Витя СД, Кирилл Овсянкин, Вараб, Эмелевская, Pyrokinesis и Найтивыход. Подписать письмо можно по ссылке.

Накануне рэпер Оксимирон выпустил новый трек, посвященный фигурантам «московского дела». В нем звучит голос Самариддина Раджабова и его стихи.