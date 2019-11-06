Начальник исправительной колонии № 9 города Соликамска Пермского края Салим Абдурахманов отстранен от своей должности с последующим увольнением из органов уголовно-исполнительной системы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник. Его место занял Антон Калинин.

Также, по словам собеседника агентства, уволены заместитель Абдурахманова Сергей Пантелеев, начальник оперативного отдела колонии Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков.

Местное управление ФСИН официально сообщает лишь, что в колонии проведена проверка, по итогам которой «выявлен ряд нарушений» и «приняты кадровые решения».

За последние полтора месяца в колонии Соликамска произошел ряд инцидентов с участием заключенных. 22 сентября в ИК-9 двое заключенных надругались над осужденным. После этого в колонии произошла массовая драка, в которой пострадали до 30 человек. 6 октября один из заключенных, протестуя против издевательств и вымогательств, пригрозил сброситься с вышки, если не встретится с прокурором.

15 октября один из заключенных колонии покончил с собой. По данным правозащитников, он не выдержал тяжелого труда в швейном цехе, а также постоянных издевательств и давления. Следом в штрафном изоляторе попытался покончить с собой еще один заключенный. Его госпитализировали.