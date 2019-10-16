«Не выдержал издевательств, унижений и давления». В колонии Соликамска покончил с собой заключенный

В исправительной колонии № 9 Соликамска в Пермском крае покончил с собой один из осужденных, сообщает «Интерфакс».

По данным регионального управления ФСИН, тело заключенного было обнаружено 15 октября. Врачи провели необходимые реанимационные мероприятия, но не смогли его спасти. Следов насильственной смерти на теле погибшего не найдено, рассказали в ведомстве.

Как сообщает в фейсбуке основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, погибшего зовут Иван Жужгов. «Его принуждали работать в швейном цехе на промзоне по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, выполняя заказы для „ЛУКОЙЛа“, „Башнефть“, Росгвардии… ГУЛАГ 21 века», — пишет он. В итоге заключенный «не выдержал издевательств, унижений и давления».

За последний месяц это уже третий инцидент в колонии № 9 Соликамска. 22 сентября там двое заключенных надругались над осужденным, после чего в колонии произошла массовая драка, в которой пострадали до 30 человек. 6 октября один из заключенных ИК-9 в знак протеста против издевательств и вымогательств залез на вышку и потребовал встречи с прокурором, угрожая сброситься вниз. После прибытия прокуроров он слез с вышки.