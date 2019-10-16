В колонии в Соликамске из-за издевательств пытался покончить с собой второй за сутки заключенный

Заключенный исправительной колонии № 9 Соликамска в Пермском крае пытался покончить с собой в штрафном изоляторе. Об этом в фейсбуке сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

Покончить с собой колонии пытался заключенный Фистов, который, по словам правозащитника, относится к «категории униженных» и ранее подвергался насильственным действиям. «Попытался дать показания о происходящем, но его быстро изолировали в камере штрафного изолятора», — рассказал Осечкин.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, отметил правозащитник. Источник пермского издания 59.ru подтвердил эту информацию. В региональном управлении ФСИН это не комментировали.

Ранее в исправительной колонии № 9 Соликамска покончил с собой заключенный Иван Жужгов.

22 сентября в ИК-9 в Соликамске двое заключенных надругались над осужденным. Затем в колонии произошла массовая драка, в которой пострадали до 30 человек. 6 октября один из заключенных, протестуя против издевательств и вымогательств, пригрозил сброситься с вышки, если не встретится с прокурором. Когда прокуроры приехали в колонию, он слез с вышки.