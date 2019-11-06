Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы ингушского центра «Э»

Следственные органы установили личность главного подозреваемого в начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, подозреваемый — 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Катоев. Предположительно, после совершения преступления он уехал в Дагестан на автобусе Москва — Хасавюрт. При этом издание Baza без ссылок на источники пишет, что полиция раздала неверную ориентировку — в ней указан номер автобуса, выехавшего из Москвы в Махачкалу за сутки до убийства.

ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что в общей сложности на причастность к убийству следствие проверяет девять человек.