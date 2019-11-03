На причастность к убийству главы ингушского Центра «Э» проверяют девять человек

Следствие проверяет девять человек на причастность к убийству в Москве начальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кроме того, оперативникам удалось отследить три мобильных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении убийства. Их владельцев сейчас проверяют.

«Преступники похоже готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата», — рассказал источник «Интерфакса».

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз. По делу об убийстве полиция объявила в розыск трех человек. По предварительным данным, им удалось уехать из Москвы. СК связывает убийство с профессиональной деятельностью Ибрагима Эльджаркиева.