Сбербанк оштрафовали за игнорирование Системы быстрых платежей

ЦБ оштрафовал Сбербанк за то, что тот не подключился к Системе быстрых платежей (СБП) по телефонному номеру. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Сумму штрафа Набиуллина не назвала. «Ведомости» писали, что размер взыскания составит от 1 до 10 миллионов рублей.

К системе мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона все системно значимые банки должны были подключиться к 1 октября 2019 года. По данным ЦБ на начало ноября, СБП используют 25 банков, объем операций превысил 35 миллиардов рублей.

Сбербанк предупреждал, что не успеет присоединиться к СБП к требуемой дате, и создал свою аналогичную систему. К ней подключились «Тинькофф», Совкомбанк, СДМ-банк и Проинвестбанк, «Связной», «Евросеть», а также четыре таджикистанских банка.

Сбербанк изначально был против СБП: система угрожает его бизнес-модели — на эту кредитную организацию приходится 70% переводов с карты на карту. Участие в Системе быстрых платежей задумывалось как добровольное, но из-за сопротивления Сбербанка регулятор обязал системные банки присоединиться к ней, сообщали «Ведомости».