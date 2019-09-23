Сбербанк подключил таджикские банки к своей системе переводов по номеру телефона

Сбербанк подключил четыре таджикских к своей системе мгновенных переводов по номеру телефона. Об этом говорится в сообщении российского банка.

Для перевода в Таджикистан будет действовать комиссия 1% — как и для переводов по номеру в российские банки, подключившиеся к системе Сбербанка. Ранее к системе подключился «Коммерческий банк Кыргызстан».

Сбербанк создал свою систему переводов по номеру телефона как альтернативу Системе быстрых платежей Центробанка (СБП). К системе Сбербанка уже подключились «Тинькофф», Совкомбанк, СДМ-банк и Проинвестбанк, а также салоны «Связной» и «Евросеть» и компании МТС, WebMoney и «Моби.Деньги».

В начале 2019 года Центробанк запустил СБП, к которой подключились многие крупные российские банки, но не Сбербанк. До 2020 года Центробанк не берет с банков комиссию за переводы (те сами устанавливают тарифы для клиентов).