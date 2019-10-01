Сбербанк не подключился в срок к Системе быстрых платежей

Сбербанк не подключился к установленному сроку к Системе быстрых платежей, разрабатываемой Центробанком РФ, пишут «Ведомости».

Система предоставляет возможность мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. Все системно значимые банки должны присоединиться к ней с 1 октября 2019 года, а еще через год — все банки с универсальной лицензией. В настоящее время к системе подключены 19 банков. ЦБ создает СБП как альтернативу услуге перевода по номеру телефона Сбербанка.

Сбербанк уже ранее предупреждал, что не сможет подключиться к СБП в срок. За это ЦБ может оштрафовать Сбербанк на сумму от одного до 10 миллионов рублей.

Вместо подключения к СБП Сбербанк начал подключать другие банки к своей системе.