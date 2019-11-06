Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Политика Михаила Светова из незарегистрированной Либертарианской партии России вызвали на допрос в Следственный комитет.

«Мне пришла повестка, я только что ее получил. Пока не могу это прокомментировать, я ее в руки получил минуту назад буквально. Там не написано сути дела, просто написано, чтобы я явился. Я сегодня буду этим заниматься [поиском адвоката]», — рассказал он изданию «МБХ медиа».

Ранее телеграм-канал «112» и телеканал РЕН сообщили, что в отношении Светова проводится доследственная проверка по статье 135 УК («Развратные действия»).

3 ноября Светов объявил о выходе из федерального комитета Либертарианской партии.